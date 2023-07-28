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Исаева Татьяна Николаевна

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

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ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.10.1861 ст.

Муж: Исаев Николай Александров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1863 ст.

Сын: Исаев Архип Николаев

Отец ребёнка: Исаев Николай Александров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Исаев Андрей Николаев

Отец ребёнка: Исаев Николай Александров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Смерть
Неизвестно