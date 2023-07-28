Исаева Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1861 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1863 ст.
Сын: Исаев Архип Николаев
Отец ребёнка: Исаев Николай Александров
д. Михайловка
Рождение ребёнка
1870 ст.
Отец ребёнка: Исаев Николай Александров
д. Михайловка
Смерть
Неизвестно