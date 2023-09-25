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Тобиаш Константин Филиппович

Место рождения

Колоденка, Рівненська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колоденка, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тобиаш Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: (Тобиаш) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Тобиаш Антонина Васильевна

Здолбунов, Рівненська область
Родилась скорее всего в Колоденках, а крестилась в Здолбунове. Восприемники: крестьянин Киевской губернии Ефрем Семёнович Андрущенко и крестьянина города Здолбунова Венедикта Карповича Семенюка жена М... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.

Сын: Тобиаш Пётр Константинович

Мать ребёнка: Тобиаш Антонина Васильевна

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: крестьянин села Великих Дмитрович Киевской губернии Ефрем Семёнович Андрущенко и города Здолбунова Мария Никитична, жена Венедикта Семенюка.
Смерть
Неизвестно

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