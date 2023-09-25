Тобиаш Константин Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: (Тобиаш) Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Тобиаш Антонина Васильевна
Родилась скорее всего в Колоденках, а крестилась в Здолбунове. Восприемники: крестьянин Киевской губернии Ефрем Семёнович Андрущенко и крестьянина города Здолбунова Венедикта Карповича Семенюка жена М... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.
Сын: Тобиаш Пётр Константинович
Мать ребёнка: Тобиаш Антонина Васильевна
Восприемники: крестьянин села Великих Дмитрович Киевской губернии Ефрем Семёнович Андрущенко и города Здолбунова Мария Никитична, жена Венедикта Семенюка.
Смерть
Неизвестно