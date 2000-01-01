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Чередов Никита Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Чередов Осип Иванович

Мать: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Маланья Никитична

Мать ребёнка: Чередова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Меланья Никитична

Мать ребёнка: Чередова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ульяна Никитична

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Купреяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Федосья Афанасьевна

Смерть
1835
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