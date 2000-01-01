Чередов Никита Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Маланья Никитична
Мать ребёнка: Чередова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Меланья Никитична
Мать ребёнка: Чередова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ульяна Никитична
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Купреяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835