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Колупаева Ульяна Давыдова

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Зубков Степан (Стефан) Софронов

Мать: Зубкова Анна Анкудинова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Колупаев Игнатий Алексеев

Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Колупаев Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Оксинья (Ксения) Алексеевна

Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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