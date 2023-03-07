Колупаева Ульяна Давыдова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Колупаев Игнатий Алексеев
Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Оксинья (Ксения) Алексеевна
Отец ребёнка: Колупаев Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772