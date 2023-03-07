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Морозова Катерина Иванова

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Место рождения

поч. над Усть-Березовкой речкой, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Усть-Березовкой речкой, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Морозов Осип Григорьев

Отец ребёнка: Морозов Григорий Артемьев

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Морозов Григорий Артемьев

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Григорий Артемьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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