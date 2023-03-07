Морозова Катерина Иванова
Место рожденияпоч. над Усть-Березовкой речкой, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Усть-Березовкой речкой, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Морозов Григорий Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Морозов Григорий Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762