Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксенова (Ершова) Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ершова (Ершова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
15.09.1860
Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
29.07.1862
Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
07.02.1865
Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
23.06.1866
Сын: Ершов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич