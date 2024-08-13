Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Берестнев Гавриил Стефанович

Мать: Берестнева Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксенова (Ершова) Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ершова (Ершова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
15.09.1860

Сын: Ершов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
29.07.1862

Сын: Ершов Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
07.02.1865

Сын: Ершов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
23.06.1866

Сын: Ершов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Никитич

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