Козлов Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1953
Дата смерти20.09.1996
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953
Рождение ребёнка
17.05.1979
Дочь: Родина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Козлова Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
19.05.1980
Сын: Козлов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Козлова Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
08.08.1982
Сын: Козлов Александр Викторович
Мать ребёнка: Козлова Лариса Борисовна
Смерть
20.09.1996