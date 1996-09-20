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Козлов Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1953

Дата смерти

20.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953

Отец: Козлов Анатолий Викторович

Мать: Козлова Елена Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1979

Дочь: Родина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Козлова Лариса Борисовна

Рождение ребёнка
19.05.1980

Сын: Козлов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Козлова Лариса Борисовна

Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Козлов Александр Викторович

Мать ребёнка: Козлова Лариса Борисовна

Смерть
20.09.1996
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