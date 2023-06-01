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Магасумов Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1971

Отец: Магасумов Юрий (Минула) Николаевич (Ханифович)

Мать: Магасумова Лариса Андреевна