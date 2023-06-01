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Магасумов Андрей Юрьевич
Магасумов Андрей Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.1971
Пол
Мужской
Отец
Магасумов Юрий (Минула) Николаевич (Ханифович)
1947 г.р.
Мать
Магасумова (Шошина) Лариса Андреевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1971
Отец:
Магасумов Юрий (Минула) Николаевич (Ханифович)
Мать:
Магасумова Лариса Андреевна
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