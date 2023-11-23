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Годеновский Андрей Петров

Место рождения

село Рождества в Озерах, Даниловского уезда

Дата рождения

07.09.1884

Дата смерти

03.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1884

Отец: Годеновский Петр Владимиров

Мать: (Кедрова) Александра Евлампиева

Годеновский Андрей Петрович (1884 — 1955) Родился 7 сентября 1884 года в семье священника села Рождествена в Озерах Даниловского уезда Петра Годеновского. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в ... Показать все
Работа или профессия
С 1945 по 1946
священник
Работа или профессия
С 1946 по 1955
Смерть
03.04.1955

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