Годеновский Андрей Петров
Место рождениясело Рождества в Озерах, Даниловского уезда
Дата рождения07.09.1884
Дата смерти03.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1884
Годеновский Андрей Петрович (1884 — 1955) Родился 7 сентября 1884 года в семье священника села Рождествена в Озерах Даниловского уезда Петра Годеновского. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в ... Показать все
Работа или профессия
С 1945 по 1946
священник
Работа или профессия
С 1946 по 1955
Смерть
03.04.1955