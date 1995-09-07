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Фокин Иван Лазаревич
Фокин Иван Лазаревич
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Место рождения
Уссурийск
, Уссурийский, Приморский край
Дата рождения
10.09.1915
Дата смерти
07.09.1995
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Уссурийск
, Уссурийский, Приморский край
Смерть
07.09.1995
Москва
, город федерального значения Москва
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