Фокин Иван Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Иван Лазаревич

Фокин Иван Лазаревич

avatar

Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

10.09.1915

Дата смерти

07.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
07.09.1995
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close