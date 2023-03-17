Федорова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
30.09.1879 ст.
Сын: Федоров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович
№-93м
Рождение ребёнка
20.04.1882 ст.
Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович
№-54м
Рождение ребёнка
28.08.1885 ст.
Сын: Федоров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович
№-123м
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович
Смерть
После 1893