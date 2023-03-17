Федорова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1878

Муж: Федоров Николай Семёнович

Рождение ребёнка
30.09.1879 ст.

Сын: Федоров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
№-93м
Рождение ребёнка
20.04.1882 ст.

Сын: Федоров Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
№-54м
Рождение ребёнка
28.08.1885 ст.

Сын: Федоров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
№-123м
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.

Сын: Федоров Илья Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай Семёнович

Смерть
После 1893
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