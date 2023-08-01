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Плешкова Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1928

Дата смерти

?.08.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недосугов Владимир Львович

Рождение ребёнка
13.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недосугов Владимир Львович

Рождение ребёнка
09.08.1958

Сын: Недосугов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Недосугов Владимир Львович

Смерть
?.08.2023

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