Плешкова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1928
Дата смерти?.08.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Недосугов Владимир Львович
Рождение ребёнка
09.08.1958
Сын: Недосугов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Недосугов Владимир Львович
Смерть
?.08.2023