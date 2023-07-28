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Бахчисарай Дмитрий Антонович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бахчисарай - Мл. Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение
1885

Отец: Бахчисарай Антон Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бахчисарай Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бахчисарай Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бахчисарай Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Военная служба
19.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 49-й пехотный Брестский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, с. Анисовка Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия дивизионный лаз... Показать все
Военная служба
01.11.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 49-й пехотный Брестский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мал. Ясенки Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия 1 лазарет 13 пе... Показать все
Смерть
Неизвестно