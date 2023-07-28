Бахчисарай Дмитрий Антонович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бахчисарай - Мл. Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение
1885
Отец: Бахчисарай Антон Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бахчисарай Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бахчисарай Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бахчисарай Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Военная служба
19.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 49-й пехотный Брестский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, с. Анисовка Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия дивизионный лаз... Показать все
Военная служба
01.11.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 49-й пехотный Брестский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мал. Ясенки Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия 1 лазарет 13 пе... Показать все
Смерть
Неизвестно