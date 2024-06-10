Рассказова Марья Иванова 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рассказова Марья Иванова

Место рождения

Абацкой слободы

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Абацкой слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассказов Кирилл Константинов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Рассказова (Рассказова) Ксения Кириллова

Отец ребёнка: Рассказов Кирилл Константинов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Рассказова (Рассказова) Марина Кириллова

Отец ребёнка: Рассказов Кирилл Константинов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Рассказова (Рассказова) Ефимья Кириллова

Отец ребёнка: Рассказов Кирилл Константинов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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