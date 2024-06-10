Рассказова Марья Иванова
Место рожденияАбацкой слободы
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Абацкой слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Рассказова (Рассказова) Ксения Кириллова
Отец ребёнка: Рассказов Кирилл Константинов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Рассказова (Рассказова) Марина Кириллова
Отец ребёнка: Рассказов Кирилл Константинов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Рассказова (Рассказова) Ефимья Кириллова
Отец ребёнка: Рассказов Кирилл Константинов
Смерть
Неизвестно