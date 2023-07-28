Чистяков Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1954
Дочь: Чистякова Лариса Вячеславовна
Мать ребёнка: Чистякова Зоя Анатольевна
Рождение ребёнка
27.02.1960
Сын: Чистяков Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Чистякова Зоя Анатольевна
Смерть
Неизвестно