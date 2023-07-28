Чистяков Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1954

Дочь: Чистякова Лариса Вячеславовна

Мать ребёнка: Чистякова Зоя Анатольевна

Рождение ребёнка
27.02.1960

Сын: Чистяков Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Чистякова Зоя Анатольевна

Смерть
Неизвестно