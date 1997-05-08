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Сысоева Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1997

Отец: Сысоев Андрей Евгеньевич

Мать: Сысоева Наталья Владимировна