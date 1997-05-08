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Сысоева Анастасия Андреевна
Сысоева Анастасия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1997
Пол
Женский
Отец
Сысоев Андрей Евгеньевич
1975 г.р.
Мать
Сысоева Наталья Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1997
Отец:
Сысоев Андрей Евгеньевич
Мать:
Сысоева Наталья Владимировна
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