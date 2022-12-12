Толкачева Христина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Христина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Толкачева Прасковья Панкратьевна

Отец ребёнка: Толкачев Панкратий Сергеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкачев Семен Панкратьевич

Отец ребёнка: Толкачев Панкратий Сергеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Толкачева Федора Панкратьевна

Отец ребёнка: Толкачев Панкратий Сергеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Панкратий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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