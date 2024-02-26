Иринья Матвеева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Арсений Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Парасковья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Егор Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Андрей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Михаил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно