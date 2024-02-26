Иринья Матвеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иринья Матвеева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Арсений Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Парасковья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Егор Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Андрей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евдокея Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Михаил Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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