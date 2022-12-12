Калина Иоан Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина Иоан Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

28.09.1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1773

Сын: Калина Яков Иванович

Мать ребёнка: ?

Носовка, Чернігівська область
Смерть
28.09.1810
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Natural | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-DPCG 1415-1-285-842-23
Похороны
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
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