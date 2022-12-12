Калина Иоан Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти28.09.1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1773
Сын: Калина Яков Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
28.09.1810
Причина смерти: Natural | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-DPCG 1415-1-285-842-23
Похороны
Неизвестно
Преображенская церковь