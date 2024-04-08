Широков Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения14.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1972
Дочь: (Широкова) Вероника Александровна
Мать ребёнка: Ефремова Галина Александровна
Бракосочетание
08.04.1978
Рождение ребёнка
14.12.1982
Дочь: Самолёт (Широкова) Виктория Александровна
Мать ребёнка: Широкова (Колбасова) Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
12.07.1987
Сын: Широков Павел Александрович
Мать ребёнка: Широкова (Колбасова) Татьяна Юрьевна