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Широков Александр Павлович

Место рождения

Павлино, Балашиха, Московская область

Дата рождения

14.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945

Отец: Широков Павел Дмитриевич

Мать: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Павлино, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Галина Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1972

Дочь: (Широкова) Вероника Александровна

Мать ребёнка: Ефремова Галина Александровна

Бракосочетание
08.04.1978

Жена: Широкова (Колбасова) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
14.12.1982

Дочь: Самолёт (Широкова) Виктория Александровна

Мать ребёнка: Широкова (Колбасова) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
12.07.1987

Сын: Широков Павел Александрович

Мать ребёнка: Широкова (Колбасова) Татьяна Юрьевна

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