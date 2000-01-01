не известно (не известно) Мария Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдине известно (не известно) Мария Наумовна

не известно (не известно) Мария Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Якубцова Пелагея Мироновна

Работа или профессия
Неизвестно
работник в сфере науки
Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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