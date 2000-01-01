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Балакина Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959

Отец: Балакин Виктор Тимофеевич

Мать: Татьяна Максимовна

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