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Балакина Светлана Викторовна
Балакина Светлана Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1959
Пол
Женский
Отец
Балакин Виктор Тимофеевич
Мать
Татьяна Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959
Отец:
Балакин Виктор Тимофеевич
Мать:
Татьяна Максимовна
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