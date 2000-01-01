Сабир Габделгафурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабир Габделгафурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габделгафур Габделхакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Хавадис Сабирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Фирдавис Сабирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дамир Сабирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Мударис Сабирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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