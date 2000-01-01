Сабир Габделгафурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габделгафур Габделхакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Хавадис Сабирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Фирдавис Сабирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Дамир Сабирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Мударис Сабирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно