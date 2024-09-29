Шекуров Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекуров Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шекуров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шекуров) Анфиса Константиновна

Мать ребёнка: Шекурова Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Шекуров Василий Константинович

Мать ребёнка: Шекурова Настасья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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