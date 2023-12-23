Гармышева По Мужу Надежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармышева По Мужу Надежда Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

15.06.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
15.06.1862
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