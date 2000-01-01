Карнаухова (Малышева) Мария
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Дата рождения1914
Дата смерти12.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.01.1942
ст. Яйва Пермской обл.
Причина смерти: воспаление легких