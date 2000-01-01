Карнаухова (Малышева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Малышева) Мария

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.01.1942
ст. Яйва Пермской обл.
Причина смерти: воспаление легких
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