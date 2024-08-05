Клюкицова Антонина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова (Клюкицова) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Клюкицов Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Клюкицов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Клюкицов Борис Михайлович
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно