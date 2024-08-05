Клюкицова Антонина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкицова Антонина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова (Клюкицова) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Клюкицов Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкицов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Клюкицов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Клюкицов Борис Михайлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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