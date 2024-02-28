Копеецкий Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно