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Копеецкий Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Копеецкий Василий Григорьевич

Мать: Копеецкая Афанасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копеецкая Марфа Ефремовна

Смерть
Неизвестно

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