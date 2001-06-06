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Матус Михаил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

06.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1950

Сын: Матус Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сафронова)(могилева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матус Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Сафронова)(могилева Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова)(могилева Мария Семеновна

Смерть
06.06.2001