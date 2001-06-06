Матус Михаил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1912
Дата смерти06.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1950
Сын: Матус Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сафронова)(могилева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матус Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Сафронова)(могилева Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2001