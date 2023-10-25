Локосова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локосова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983

Отец: Мошонкин Николай Павлович

Мать: Мошонкина Эмилия Николаевна

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