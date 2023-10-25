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Локосова Наталья Николаевна
Локосова Наталья Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1983
Пол
Женский
Отец
Мошонкин Николай Павлович
1947 г.р.
Мать
Мошонкина Эмилия Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983
Отец:
Мошонкин Николай Павлович
Мать:
Мошонкина Эмилия Николаевна
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