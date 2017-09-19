Колбасов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2017
Дочь: Колбасова Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Колбасова Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасов Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Колбасова Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбасова Кристина