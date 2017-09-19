Колбасов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасов Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2017

Дочь: Колбасова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Колбасова Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасов Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Колбасова Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбасова Кристина

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