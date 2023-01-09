Лесова (Чернуха) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1955
Дата смерти09.01.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1955
Отец: Чернуха Иван
Мать: Чернухо Екатерина
Бракосочетание
1977
Муж: Лесов Виктор
Рождение ребёнка
04.04.1979
Дочь: Носова (Лесова) Татьяна
Отец ребёнка: Лесов Виктор
Рождение ребёнка
14.06.1985
Дочь: (Лесова) Екатерина
Отец ребёнка: Лесов Виктор
Смерть
09.01.2023
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область