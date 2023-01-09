Лесова (Чернуха) Галина 25.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лесова (Чернуха) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1955

Дата смерти

09.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1955

Отец: Чернуха Иван

Мать: Чернухо Екатерина

Бракосочетание
1977

Муж: Лесов Виктор

Рождение ребёнка
04.04.1979

Дочь: Носова (Лесова) Татьяна

Отец ребёнка: Лесов Виктор

Рождение ребёнка
14.06.1985

Дочь: (Лесова) Екатерина

Отец ребёнка: Лесов Виктор

Смерть
09.01.2023
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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