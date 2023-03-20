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Martinson (Martinson) Elisabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1873

Сын: Martinson Lev

Отец ребёнка: Martinson Martin

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Martinson Sophia

Отец ребёнка: Martinson Martin

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
?.01.1879

Сын: Martinson Paul (Pawel Perachia)

Отец ребёнка: Martinson Martin

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Leah (Lina)

Отец ребёнка: Martinson Martin

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
?.12.1883

Сын: Martinson Schanno

Отец ребёнка: Martinson Martin

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Henrietta

Отец ребёнка: Martinson Martin

Рига, Rīga
Смерть
1886
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