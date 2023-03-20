Martinson (Martinson) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1873
Сын: Martinson Lev
Отец ребёнка: Martinson Martin
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Martinson Sophia
Отец ребёнка: Martinson Martin
Рождение ребёнка
?.01.1879
Сын: Martinson Paul (Pawel Perachia)
Отец ребёнка: Martinson Martin
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Leah (Lina)
Отец ребёнка: Martinson Martin
Рождение ребёнка
?.12.1883
Сын: Martinson Schanno
Отец ребёнка: Martinson Martin
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Henrietta
Отец ребёнка: Martinson Martin
Смерть
1886