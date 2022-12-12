Тупицын Илья Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Илья Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.

Сын: Тупицын Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 г проживал с семьей 7 чел: жена 50 л., дочь 20 л, сноха 60 л, племянницы 20,18 и 6 л.
Смерть
Неизвестно
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