Тупицын Илья Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.
Сын: Тупицын Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1917
согласно с/хоз переписи 1917 г проживал с семьей 7 чел: жена 50 л., дочь 20 л, сноха 60 л, племянницы 20,18 и 6 л.
Смерть
Неизвестно