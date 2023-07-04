Алешина Пелагея Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина Пелагея Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Алешин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Алешин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Кузьмич

с. Куземкино Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Алешин Александр Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Кузьмич