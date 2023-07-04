Алешина Пелагея Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Алешин Иван Иванович
Отец ребёнка: Алешин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.10.1928
Отец ребёнка: Алешин Иван Кузьмич
с. Куземкино Рязанская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Алешин Александр Иванович
Отец ребёнка: Алешин Иван Кузьмич