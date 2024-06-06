Макарова (Зайцева) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Дмитрий
Мать: Зайцева (Лисова) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Дмитрий
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Евгений
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Алексей
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Инна
Отец ребёнка: Макаров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Анатолий