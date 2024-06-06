Макарова (Зайцева) Роза Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Зайцева) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Дмитрий

Мать: Зайцева (Лисова) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Дмитрий

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Евгений

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Неизвестно

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Неизвестно

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Инна

Отец ребёнка: Макаров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Анатолий

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