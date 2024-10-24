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Трофим Дмитриевич

Место рождения

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Михайлович

Мать: Анастасия Кузьминична

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Феврония Никандровна

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Николай Трофимович

Мать ребёнка: Феврония Никандровна

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1908

Сын: Георгий Трофимович

Мать ребёнка: Феврония Никандровна

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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