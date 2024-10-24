Трофим Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Михайлович
Мать: Анастасия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Феврония Никандровна
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Николай Трофимович
Мать ребёнка: Феврония Никандровна
Рождение ребёнка
24.11.1908
Сын: Георгий Трофимович
Мать ребёнка: Феврония Никандровна
Смерть
Неизвестно