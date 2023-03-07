Жданов Максим Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Жданов Павел Степанов
Мать: Жданова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Жданова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Жданова Устина Максимова
Мать ребёнка: Жданова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Жданова Елена Максимова
Мать ребёнка: Жданова Елена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Елена Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812