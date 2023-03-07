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Жданов Максим Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Жданов Павел Степанов

Мать: Жданова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Жданов Михаил Максимов

Мать ребёнка: Жданова Елена Григорьева

Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Жданова Устина Максимова

Мать ребёнка: Жданова Елена Григорьева

Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Жданова Елена Максимова

Мать ребёнка: Жданова Елена Григорьева

Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Елена Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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