Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1911
Сын: Лопатников (шнырихин) Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1912
Сын: Лопатников (шнырихин) Виктор Павлов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно