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Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Лопатников (шнырихин) Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1912

Сын: Лопатников (шнырихин) Виктор Павлов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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