Семерикова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Семерикова) Августа Васильевна
Отец ребёнка: Семериков Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Семерикова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Семериков Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Семерикова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Семериков Василий Гаврилович
Смерть
После 1916