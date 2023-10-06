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Семерикова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Семерикова) Августа Васильевна

Отец ребёнка: Семериков Василий Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Семерикова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Семериков Василий Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Семерикова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Семериков Василий Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916

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