Жарков Николай Ильич
Место рожденияПермская обл. Кунгур
Дата рождения13.02.1952
Дата смерти18.11.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1952
Отец: Жарков Илья Иванович
Мать: Жаркова Марфа Михайловна
Пермская обл. Кунгур
Рождение ребёнка
03.06.1975
Дочь: Фролова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Жаркова Людмила Алексеевна
Кунгур
Рождение ребёнка
09.06.1978
Рождение ребёнка
07.07.1980
Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Рождение ребёнка
09.09.1983
Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Смерть
18.11.1989
Иркутская обл. Усолье-Сибирское