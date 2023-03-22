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Жарков Николай Ильич

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Место рождения

Пермская обл. Кунгур

Дата рождения

13.02.1952

Дата смерти

18.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1952

Отец: Жарков Илья Иванович

Мать: Жаркова Марфа Михайловна

Пермская обл. Кунгур
Рождение ребёнка
03.06.1975

Дочь: Фролова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Жаркова Людмила Алексеевна

Кунгур
Рождение ребёнка
09.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаркова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаркова Людмила Алексеевна

Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Рождение ребёнка
09.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаркова Людмила Алексеевна

Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Смерть
18.11.1989
Иркутская обл. Усолье-Сибирское
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