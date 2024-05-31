Горина Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
?.10.1877 ст.
Сын: Горин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Горин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Горина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович
Смерть
Неизвестно