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Горина Александра Матвеевна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Горин Евгений Михайлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Горин Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Горин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.10.1877 ст.

Сын: Горин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Горин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Горина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Горин Евгений Михайлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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