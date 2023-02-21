Суконщикова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Суконщиков Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суконщиков Алексей
Смерть
Неизвестно