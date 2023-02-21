Суконщикова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Суконщиков Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Алексей

Смерть
Неизвестно
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