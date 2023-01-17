Коренько Станислав Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиОколо 1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Коренько Вячеслав Станиславович
Мать ребёнка: Коренько Леонида Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1947
Сын: Коренько Георгий Станиславович
Мать ребёнка: Коренько Леонида Андреевна
Смерть
Около 1964