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Коренько Станислав Васильевич

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Место рождения

Полевая, Смолевичский район, Минская область

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Около 1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевая, Смолевичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Коренько Вячеслав Станиславович

Мать ребёнка: Коренько Леонида Андреевна

Полевая, Смолевичский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.04.1947

Сын: Коренько Георгий Станиславович

Мать ребёнка: Коренько Леонида Андреевна

Полевая, Смолевичский район, Минская область
Смерть
Около 1964
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