Гуселетова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гуселетов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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