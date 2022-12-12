Гуселетова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гуселетов Яков Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно