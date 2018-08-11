Поддубная (Селькова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная (Селькова) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.03.1949

Дата смерти

11.08.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1926 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1949

Отец: Софронов Илья

Мать: (Шарова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2018
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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