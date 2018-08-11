Поддубная (Селькова) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.03.1949
Дата смерти11.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1949
Отец: Софронов Илья
Мать: (Шарова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно