Рахматуллина (Рахматуллина) Шамсикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллина (Рахматуллина) Шамсикамал

Рахматуллина (Рахматуллина) Шамсикамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1854

Сын: Халитов Миннигали

Отец ребёнка: Арсланов Халит

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Халитова Шамсибанат

Отец ребёнка: Арсланов Халит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсланов Халит

Смерть
Неизвестно