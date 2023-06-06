Рахматуллина (Рахматуллина) Шамсикамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1854
Сын: Халитов Миннигали
Отец ребёнка: Арсланов Халит
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Халитова Шамсибанат
Отец ребёнка: Арсланов Халит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсланов Халит
Смерть
Неизвестно