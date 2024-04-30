Григорьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Григорьева (Гладкова) Ирина Викторовна
Пермская область, д. Таута. Щучье - Озёрский район
Бракосочетание
Неизвестно
Пермская область, д. Таута. Щучье - Озёрский район