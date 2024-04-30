Григорьев Василий ?.09.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Григорьева (Гладкова) Ирина Викторовна

Пермская область, д. Таута. Щучье - Озёрский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева (Гладкова) Ирина Викторовна

Пермская область, д. Таута. Щучье - Озёрский район

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