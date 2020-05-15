Юсифова (Амишова) Балаханым Али Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсифова (Амишова) Балаханым Али Кызы

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Место рождения

Село Хыл, Масаллинский район, республика Азербайджан

Дата рождения

1930

Дата смерти

15.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Хыл, Масаллинский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
08.12.1951

Дочь: YUSUBOVA NƏZAKƏT BALAMİRZƏ QIZI

Отец ребёнка: Юсифов Баламирза Агамирза Оглы

Masallı r-nu, Qasımlı kəndi
Смерть
15.05.2020
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