Юсифова (Амишова) Балаханым Али Кызы
Место рожденияСело Хыл, Масаллинский район, республика Азербайджан
Дата рождения1930
Дата смерти15.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Хыл, Масаллинский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
08.12.1951
Дочь: YUSUBOVA NƏZAKƏT BALAMİRZƏ QIZI
Отец ребёнка: Юсифов Баламирза Агамирза Оглы
Masallı r-nu, Qasımlı kəndi
Смерть
15.05.2020