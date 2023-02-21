Сырых Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырых Эльвира Владимировна
Мать ребёнка: Сырых Минзалифа Мухамеднабеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырых Марина Владимировна
Мать ребёнка: Сырых Минзалифа Мухамеднабеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырых Эльвира Владимировна
Мать ребёнка: Сырых Минзалифа Мухаматнабеевна