Сырых Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырых Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырых Александр Иванович

Мать: Шустова Клавдия Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырых Эльвира Владимировна

Мать ребёнка: Сырых Минзалифа Мухамеднабеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырых Марина Владимировна

Мать ребёнка: Сырых Минзалифа Мухамеднабеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырых Эльвира Владимировна

Мать ребёнка: Сырых Минзалифа Мухаматнабеевна

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